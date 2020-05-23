Друзья с детства: фото и подробности про бойцов ООС, убитых под Житомиром

Убитые под Житомиром бойцы Владислав Мамаченко и Андрей Москалец были друзьями с самого детства.



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Об этом сообщают на Facebook-странице “Батальон имени генерала Кульчицкого”.

Бойцы Нацгвардии с позывными “Мамик” и “Малек” ходили в одну школу и были соседями. Они вели обычную жизнь и имели семьи. Владислав работал в банке, а Андрей занимался реконструкцией музейных экспонатов.

“Когда началась война на Востоке Украины, они вместе пришли в батальон, в медицинскую службу. Вместе выезжали не в одну командировку. Вместе выполняли служебно-боевые задачи. Вместе прошли не одну ротацию. Веселые и задорные”, – пишут в сети.

Их охарактеризовали как хозяйственных мужчин, которые всегда что-то строили, ремонтировали, налаживали быт, где бы не были. Также о них отзываются как о компанейских людях.

Как сообщал “источник”, журналист Юрий Бутусов указал на странности в поведении мужчины, который в ночь на 22 мая застрелил семерых человек в Житомирской области.