В России запустили флешмоб в поддержку медсестры и делятся “пикантными” фото

В поддержку медсестры из города Тула, которая из-за жары появилась в палате с больными в защитном халате, надетом на нижнее белье, в России устроили массовый флешмоб.

В соцсетях российские медики публикуют свои фото в купальниках, одетых под защитный костюм.

“Мы не картины в галерее, хватит нас фотографировать”, – потребовала одна из участниц флешмоба.

К поддержке тульской медсестры также присоединилась помощница депутата и новоуренгойская предпринимательница Алина Гимальдинова, которая выложила в своем Instagram фото в бикини и призвала последовать ее примеру.

Как ранее сообщал “источник”, в четверг, 21 мая, когда в Украине отмечался День вышыванки, в сети появились фото украинских медиков, которые борются с коронавирусом, в защитных костюмах с вышывками.