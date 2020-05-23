Европа ввела новые правила в аэропортах и самолетах: что нужно знать

Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) по заказу Еврокомиссии разработало руководство по обеспечению безопасности здоровья пассажиров на авиатранспорте.

Об этом сообщает avianews.com.

27-страничное руководство по обеспечению безопасности здоровья описывает рекомендации для пассажиров и работников авиации в условиях пандемии Covid-19 и касается всех этапов путешествия — от выезда в аэропорт до выхода из терминала.

Перед вылетом авиакомпании должны будут стимулировать пассажиров, имеющих температуру, одышку, потерю вкуса или запаха, оставаться дома и вообще не выезжать в аэропорт. Таким пассажирам будет предлагаться возможность бесплатного перебронирования билета или его отмены при предъявлении справки от врача.

Документ также запрещает встречающим и провожающим заходить в терминал. Доступ в аэропорт теперь будет только у пассажиров и работников.

Пассажирам, которые имеют признаки заболевания, могут отказать во входе в терминал или посадке в самолет.

При входе в аэропорт у пассажиров и работников может проверяться температура. Все, у кого она превышает 38 градусов, должны направляться на дополнительный контроль.

В зданиях аэропортов должна проводиться тщательная уборка, должны быть установлены защитные экраны на стационарных стойках (регистрации или паспортного контроля). Между людьми должна соблюдаться дистанция 1,5 метра. Для определения дистанции на пол могут наноситься специальные метки.

Открытие пунктов торговли в аэропортах отложено. При этом операторы аэропортов должны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой.

Ношение маски рекомендовано после входа в терминал, в самолете и до выхода из аэропорта по прилету в место назначения.

Персонал, который общается с пассажирами, должен дополнительно иметь перчатки, а сотрудники службы авиационной безопасности — защитные прозрачные экраны на лице.

Возле выхода на посадку аэропорты должны будут разместить дезинфекторы для рук.

Число мест в самолетах, которые могут продавать авиакомпании, не ограничивается. Однако если позволяет загрузка и балансировка самолета, путешественники должны рассаживаться как можно дальше друг от друга.

Сервис на борту должен быть ограничен для уменьшения взаимодействия между людьми. Запрещена продажа DutyFree и других товаров кроме предварительно упакованной или запечатанной еды.

Как сообщал “источник”, ранее в Мининфраструктуры сообщили, когда возобновятся авиаперевозки в Украине.