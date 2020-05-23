Во Львове простились с 18-летним героем, защищавшим Луганский аэропорт: фото

В субботу, 23 мая, во Львове попрощалась с десантником Сергеем Тимощуком, который погиб во время защиты Луганского аэропорта в 2014 году. Его останки были идентифицированы с помощью ДНК-экспертизы.

Фото с церемонии прощания опубликованы на сайте Львовского городского совета.

Прощание с погибшим героем состоялось на территории воинской части А0284 (80 аэромобильная бригада), где проходил службу 18-летний боец. Похоронят Сергея Тимощука в городе Славута Хмельницкой области, откуда он родом.

Молодой десантник погиб 31 августа 2014 года в бою за Луганский аэропорт. Останки защитника удалось установить с помощью системы ДНК-идентификации.

Как ранее сообщал “источник”, в пятницу, 22 мая, в Луганской области прошла церемония прощания с погибшим на Донбассе Героем Украины Сергеем Губановым.