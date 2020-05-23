Коронавирус в ВСУ: свежая статистика заражений и смертей

По состоянию на 23 мая в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 50 человек.
Об этом сообщают на Facebook-странице “Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины”.
Отмечают, что всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 89 человек. Но также были 2 летальных случая.
Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 255 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайших трое суток – 23 человека.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания COVID-19. Это 3 человека в Ровненской области, и по одному в Закарпатской, Волынской и Черновицкой. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Все они лечатся дома под наблюдением медицинской службы.
Как сообщал “источник”, Министерство здравоохранения обнародовало свежие данные по заболеваемости коронавирусом в различных областях Украины.