Коронавирус в ВСУ: свежая статистика заражений и смертей

По состоянию на 23 мая в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 50 человек.

Об этом сообщают на Facebook-странице “Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины”.

Отмечают, что всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 89 человек. Но также были 2 летальных случая.

Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 255 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайших трое суток – 23 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания COVID-19. Это 3 человека в Ровненской области, и по одному в Закарпатской, Волынской и Черновицкой. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Все они лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Как сообщал “источник”, Министерство здравоохранения обнародовало свежие данные по заболеваемости коронавирусом в различных областях Украины.