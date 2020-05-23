Фильму “Сияние” 40 лет: почему Стивен Кинг ненавидел свою самую популярную экранизацию

23 мая фильму “Сияние” Стэнли Кубрика исполнилось 40 лет. Экранизация одноименного романа Стивена Кинга сегодня занимает 29 место в рейтинге “100 самых остросюжетных американских фильмов” по версии Американского института киноискусств. Режиссер Мартин Скорсезе поместил его в список 11 самых страшных фильмов ужасов всех времен. Математики Королевского колледжа Лондона с помощью статистического моделирования показали, что “Сияние” стал идеальным фильмом ужасов благодаря балансу саспенса, крови, шока и количества актеров. Но вот незадача: Стивену Кингу фильм не понравился. Более того, раньше он его откровенно ненавидел.

Фото: imdb.com

Роман “Сияние” Кинг писал, когда боролся с алкогольной зависимостью, потому включил в историю автобиографический элемент: главный герой Джек Торранс злоупотребляет спиртным, стараясь при этом сохранить рассудок ради жены и сына. В фильме Кубрика, однако, тема распада семьи и опасности алкоголизма практически отсутствует, потому его он называет “пустым и холодным”. По мнению Кинга, герой изначально представлен зловещим, и до самого конца зритель лишь наблюдает за его деградацией.

Писатель был разочарован и кастингом “Сияния”. Джек Николсон, получивший колоссальную известность после фильма “Пролетая над гнездом кукушки” (1975), уже ассоциировался у зрителей с безумием. Кинг считал, что люди сразу поймут, чего ждать от Джека, потому предлагал на роль более “обычных” актеров – Джона Война, Кристофера Рива или Майкла Мориарти.

“Кубрик, похоже, не понимал, что Джек Николсон играл того же психа-мотоциклиста, что и во всех байкерских фильмах, где он снимался раньше. Парень сумасшедший. Так где же трагедия, если парень появляется на собеседовании уже помешанным? Нет, я ненавидел то, что сделал Кубрик”, – говорил Кинг в интервью Parisian Review.

Фото: imdb.com

Кроме того, автор был недоволен актерской игрой Шелли Дюваль, сыгравшей жену Джека, Венди Торранс. “Она там в основном для того, чтобы кричать и быть глупой. Это не та женщина, о которой я писал”, – говорил писатель в интервью BBC. К слову, не только автор “Сияния” раскритиковал игру Шелли: в 1980 году актриса была номинирована на премию “Золотая малина”, которую все же уступила Брук Шилдс.

Фото: imdb.com

Не устраивал Кинга и отказ Кубрика снимать фильм во отеле The Stanley Hotel в Эстес-парке, которым вдохновлялся при написании романа. Кубрик, к слову, принял такое решение из-за технических причин – недостатка искусственного снега и электричества. Вместо этого панорамные сцены отсняли в отеле Timberline Lodge в Орегоне, а декорации построили на студии Elstree в Англии.

Фото: imdb.com

За 40 лет неприязнь Стивена Кинга к фильму Кубрика поутихла, хотя и не пропала. Он не примнул вспомнить о ней в послесловии к роману “Доктор Сон” (2013). “По причинам, которые я никогда не понимал, картину Стэнли Кубрика многие считают одним из самых страшных фильмов, которые они когда-либо видели. Если вы видели фильм, но не читали роман, вы должны знать, что “Доктор Сон” следует за книгой – истинной историей семьи Торранс”, – написал он.

К счастью, в 2019 году вышел фильм, который наконец сгладил различия между книжной версией “Сияния” и ее экранизацией. Режиссер Майкл Флэнеган снял сиквел “Доктор Сон”, который до того понравился писателю, что он сказал: “Все, что мне когда-либо не нравилось в версии Кубрика, искуплено для меня здесь”.