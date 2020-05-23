В Киеве запускают общественный транспорт: что еще и когда заработает

В Киеве с субботы, 23 мая, запускают очередной этап ослабления карантина, в рамках которого снимут некоторые запреты.

Об этом сообщили на брифинге чиновники.

Ослабить карантинные меры решили из-за снижения заболеваемости. Так, в столице показатель заболевших за неделю на 100 тысяч населения – 11,7. Загруженность в больницах – 35%.

С 23 мая в Киеве разрешено:

с 12:00 запуск общественного наземного транспорта (включая маршрутки);

открытие торговых учреждений площадью до 1000 кв м, включая магазины в ТРЦ с отдельным входом.

С 25 мая в столице:

откроется метрополитен;

разрешено посещение детских и спортивных площадок в парках/скверах/дворах жилых домов;

заработают рынки, ярмарки.

С 1 июня в городе откроются:

спортзалы, фитнес-центры;

детсады, школы для выпускников, колледжи и вузы для выпускников/абитуриентов;

зоны отдыха и пляжи;

кладбища.

Полную работу ТРЦ будут рассматривать отдельно.

Отметим, что карантин не отменяется, потому в Киеве продолжает действовать “масочный режим”. Маски должны носить все пассажиры и работники в общественном транспорте, магазинах и местах скопления людей.

Чиновники просят граждан не пользоваться транспортом без острой необходимости. Также не водить детей в детские сады, если есть такая возможность.

Как сообщал “источник”, в Киеве готовят станции метрополитена к открытию для пассажиров в условиях карантина.