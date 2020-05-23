В Киеве запускают общественный транспорт: что еще и когда заработает

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В Киеве с субботы, 23 мая, запускают очередной этап ослабления карантина, в рамках которого снимут некоторые запреты.

Об этом сообщили на брифинге чиновники.

Ослабить карантинные меры решили из-за снижения заболеваемости. Так, в столице показатель заболевших за неделю на 100 тысяч населения – 11,7. Загруженность в больницах – 35%.

С 23 мая в Киеве разрешено:

  • с 12:00 запуск общественного наземного транспорта (включая маршрутки);
  • открытие торговых учреждений площадью до 1000 кв м, включая магазины в ТРЦ с отдельным входом.

С 25 мая в столице:

  • откроется метрополитен;
  • разрешено посещение детских и спортивных площадок в парках/скверах/дворах жилых домов;
  • заработают рынки, ярмарки.

С 1 июня в городе откроются:

  • спортзалы, фитнес-центры;
  • детсады, школы для выпускников, колледжи и вузы для выпускников/абитуриентов;
  • зоны отдыха и пляжи;
  • кладбища.

Полную работу ТРЦ будут рассматривать отдельно.

Отметим, что карантин не отменяется, потому в Киеве продолжает действовать “масочный режим”. Маски должны носить все пассажиры и работники в общественном транспорте, магазинах и местах скопления людей.

Чиновники просят граждан не пользоваться транспортом без острой необходимости. Также не водить детей в детские сады, если есть такая возможность.

Как сообщал “источник”, в Киеве готовят станции метрополитена к открытию для пассажиров в условиях карантина.