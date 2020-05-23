В Ливии наемники Путина понесли потери: фото и видео

В военном конфликте в Ливии ликвидировали российского наемника из ЧВК “Вагнера”.
Об этом пишут в социальной сети Twitter.
Тело наемника РФ было обнаружено Специальными силами сдерживания после освобождения Салах-эль-Дина на юге столицы Ливии Триполи.
“Москва может забирать своего очередного ихтамнета”, – написали в сети и опубликовали фото и видео.
Тело российского наемника было обнаружено Специальными силами сдерживания после освобождения Салах-эль-Дина на юге #Триполи#Ливия #Tripoli #Libya
Москва может забирать своего очередного ихтамнета. https://t.co/z7i5umlFGh
— Selvestor Vivat (@S_vivat) May 22, 2020
Как стало известно, кличка убитого наемника “Хунгуз”. Также найдены его личные вещи.
Как сообщал “источник”, в Ливии на данный момент находится от 800 до 1200 наемников так называемой “частной военной компании Вагнера”. Отмечается, что наемники усиливают в Ливии отряды фельдмаршала Халифы Хафтара. Большая часть “вагнеровцев” – россияне, но есть также украинцы, белорусы, молдаване и сербы.