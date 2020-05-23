Сезон отменяется: крымчанка описала реалии карантинной жизни в оккупации

В оккупированном Крыму, где во время карантина почти опустели местные пляжи, жители черноморского побережья не особенно рассчитывают на открытие туристического сезона даже в августе.

Такое мнение высказала “источнику” предпринимательница из Ялты Галина Т.

Несмотря на уверения “крымского управления Роспотребнадзора”, что сезон в Крыму откроется к середине или концу июня, жители приморских регионов полуострова в этом году не слишком рассчитывают на туристов.

“Если сезона не будет в июне, в августе-сентябре его не будет тем более. Самолеты из России сюда не летают. Люди боятся куда-то лишний раз высовываться, так что на поезде к нам тоже особо никто не поедет. Остается только работать на крымский рынок и считать каждую копейку”, – заметила предпринимательница Галина.

До аннексии у нее было большое кафе в Гаспре. В 2015 году она перепрофилировала свой бизнес на приготовление еды под заказ: обеды в офисы, предприятия, на строительные площадки и тому подобное.

“Другого варианта просто не было. После 2014 году основная масса приезжих из России либо останавливается в санаториях по путевкам, либо покупает тут жилье. Ждать, что они будут оставлять много денег в частных общепитах – дохлый номер”, – пояснила жительница Ялты.

По ее словам, в относительно приемлемом положении оказались предприниматели, которые еще в начале аннексии начали подстраивать свой бизнес под нужды местной экономики и почти перестали зависеть от приезжих, но таких меньшинство.

Подробнее о том, до какого состояния дошла туристическая отрасль полуострова в условиях двойного удара: агрессивной некомпетентности “властей” и коронавируса читайте в материале “источника”: Всем спасибо, все свободны: курортный сезон в Крыму закончился, не начавшись.