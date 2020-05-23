В небе над Киевом заметили необычное явление: фото

В небе над Киевом заметили необычное огромное облако в форме воронки, которая сужается ближе к земле.

Соответствующие фото размещены в Telegram-канале Los Solomas. Kyiv.

“Что это было? Наверное, НЛО“, – говорится в подписи под фото.

Снимки сделаны в Соломенском районе, а также с набережной Днепра в Подольском районе.

Поскольку облако является очень большим, его хорошо видно из различных районов города.

Как сообщал “источник”, ранее в Китае сняли на видео редкое и устрашающее природное явление, при котором огромные облака почти касались земли.

Также ранее в Японии засняли на видео, как облако превращается в торнадо.