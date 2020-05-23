В Украине от коронавируса умер топ-чиновник: фото и подробности

В Тернопольской области умер от коронавируса глава Кременецкого районного совета Владимир Стефанский.

Об этом написал в Facebook его сын Александр.

“Сегодня перестало биться сердце лучшего отца, друга и просто светлого человека. Папа, мы тебя очень сильно любим. В связи со сложившейся ситуацией публичных похорон не будет. Помолитесь пожалуйста за него“, – сообщил Александр.

Владимир Стефанский заразился коронавирусом и находился на лечении в больнице в Почаеве. Болезнь дала осложнения на сердце.

Стефанский активно помогал с обеспечением местных больниц средствами защиты и постоянно сообщал оперативную информацию о ситуации с Covid-19 в Кременецком районе.

Коллега Стефанского Ирина Скакальская написала в Facebook, что на должности главы Кременецкого райсовета Владимир активно занимался решением насущных проблем медиков.

“Впереди было воплощение в жизнь планов, идей…Нам тебя не хватает … Ты был патриотом и незаурядной личностью, спи спокойно, наш друг, молимся и помним!” – сообщила она.

Как сообщал “источник”, ранее в Одессе умер от коронавируса врач-реаниматолог.

Также ранее в Одесской области от коронавируса умер семейный врач.