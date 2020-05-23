В Киеве водитель отличился “героической” парковкой возле Верховной Рады: фото

Водитель автомобиля Toyota на улице Институтской в Киеве припарковал свое транспортное средство прямо у дверей парадного подъезда, заградив вход и выход из здания.

Фото героя парковки, который отличился в самом центре столицы, всего лишь в квартале от украинского парламента, опубликовано на Facebook-странице “Баба і кіт”.

Как свидетельствуют опубликованные снимки, протиснуться в узкий проход между дверями и бампером автомобиля может далеко не каждый житель украинской столицы.

В комментариях к посту пользователи соцсети возмущаются выходкой наглого водителя и дают довольно радикальные рекомендации, как поступить в таком случае.

“Надо дверь очень резко открыть! И так несколько раз!” – советует одна из комментаторов.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве оригинальным, но довольно унизительным способом, наказали очередного “героя парковки”, который припарковал свое транспортное средство вопреки всем правилам. На боковое зеркало автомобиля местные жители повесили презерватив, чтобы проучить наглого водителя.