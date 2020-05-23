Как киевское метро готовится к запуску: опубликованы фото из подземки

В Киеве готовят станции метрополитена к открытию для пассажиров в условиях карантина.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Киев Сейчас”.

В метро уже появились информационные плакаты о правилах эпидемиологической безопасности. Их разместили просто на станциях и около эскалаторов, на месте рекламы.

Также на полу наклеили напоминания о соблюдении социальной дистанции.

Напомним, в субботу, 23 мая, в столице возобновит работу наземный транспорт, однако в маршрутках стоячих пассажиров пока брать не будут.

Как сообщал “источник”, жители столицы еще с начала карантина мечтают про открытие метро, работу которого остановили в связи с пандемией коронавируса.

Подробнее про открытие метро в Киеве читайте в материале “источника”: Вагончик тронется, эпидемия вернется: чего ждать от запуска метро.