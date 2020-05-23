Массовое убийство под Житомиром: журналист указал на странности в поведении стрелка

Журналист Юрий Бутусов указал на странности в поведении мужчины, который в ночь на 22 мая застрелил семерых человек в Житомирской области.

Об этом Бутусов написал в Facebook.

По его словам, 21 мая в жизни арендатора пруда 58-летнего Анатолия Захаренко произошло важное событие – в этот день в 17:00 он принял участие в спецоперации по задержанию вымогавшего у него взятку начальника Попильнянского отделения Нацполиции Руслана Мшанецкого.

Мшанецкий был взят с поличным оперативниками управления внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями Госбюро расследований.

По предварительной информации, Мшанецкий вымогал от арендатора пруда взятку в размере 10 тысяч гривен в месяц, Захаренко платить отказался, и обратился в полицию. 18 марта было открыто уголовное дело. Захаренко установили технику для фиксации вымогательства и 21 мая Мшанецкий был задержан.

Захаренко зарабатывал на жизнь арендой пруда, в котором разводил рыбу и принимал компании рыболовов. Компания, которую он затем расстрелял, заехала к нему около 5 часов утра 21 мая, то есть до задержания Мшанецкого.

Погибшие ранее уже приезжали на этот пруд. На стене домика, где Захаренко застрелил двух своих гостей, висит отстрелянная труба от гранатомета. Ее подарили те, кто был на фронте и приезжал сюда ранее.

Среди восьми прибывших гостей трое были действующими военнослужащими Нацгвардии – батальона Кульчицкого и 4-й оперативной бригады, которые только в субботу, за четыре дня до гибели, вернулись после многомесячной ротации с передовой в ООС.

Люди, с которыми вместе сидел Захаренко, и которых он застрелил первыми, были без оружия.

Трое убитых, судя по позам, застрелены спящими. Они раздеты. А в обуви было всего трое застреленных.

Убитый, у которого в руках охотничий карабин (охотничий карабин типа “Сайга”, а не боевой автомат), лежит без носков, обе штанины задраны. Трава вокруг него примята в стороны. Ни одного выстрела из карабина не было сделано. Еще один карабин был обнаружен у ног застреленного в домике, который лежит в позе спящего на боку, он раздет.

При этом сообщение в полицию о бойне сделал единственный выживший, которому удалось сбежать.

Бутусов подчеркнул, что сейчас ходят различные слухи. В том числе, о том, что группа “атошников” приехала “отжимать” пруд, а хозяин, обороняясь, был вынужден отстреливаться.

Также обсуждаются версии о том, что Захаренко дал показания на Мшанецкого, а к нему приехали мстить правоохранители. Еще одна версия – Захаренко жил в России и ненавидел “атошников”, возник спор, почему его дети не были на фронте.

Журналист задает ряд вопросов, в том числе, зачем Захаренко нужно было заходить в дом и убивать спящих? Ведь если двое за столом угрожали ему чем-то, он застрелил их, то после этого мог спокойно скрыться, поскольку кругом ночь.

Также возникает вопрос, почему “рэкетиры”, которых убили первыми, оказались безоружными, а ружье было только у самого Захаренко? Что это за другие “рэкетиры”, которые пошли спать?

С оружием в руках лежит лишь один убитый. Странным является то, что он вышел в носках с карабином, не сделал ни одного выстрела, хотя до этого было застрелено несколько его товарищей. Трава вокруг его тела примята не так, как если бы он на нее упал, а так, как будто его кто-то туда притащили. И хотя он участник боевых действий, но почему-то держит карабин за рожок.

Выводы Бутусова таковы:

– пока нет фактов, указывающих на то, что Захаренко действовал в рамках самообороны, как и нет признаков того, что первые убитые за столом угрожали его жизни и здоровью;

– необходимости применять оружие против компании у Захаренко не было;

– сразу после бойни Захаренко не звонил в полицию, так как пытался инсценировать столкновение на месте преступления (вытащил на улицу тело убитого и вложил ему в руки карабин);

– до приезда полиции у Захаренко было много времени, чтобы спрятаться или уехать, но он не сделал этого;

– нет признаков того, что причина конфликта – якобы “пророссийские” взгляды Захаренко (он и ранее принимал ветеранов, и с этой компанией уже был знаком);

– поскольку в этот день Захаренко был перевозбужден из-за событий с задержанием начальника отделения полиции, алкоголь в таком состоянии мог вызвать неадекватную реакцию на что-либо.

“Есть один уцелевший свидетель, есть сам Захаренко, надеюсь, мы в ближайшее время узнаем от них детали этой страшной трагедии“, – резюмировал журналист.

Как сообщал “источник”, ранее стали известны подробности резонансного ЧП в Житомирской области.