Потап поделился нежным фото с Настей Каменских в честь их первой годовщины свадьбы

23 мая украинские артисты Потап и Настя Каменских отмечают свой маленький семейный праздник – первую годовщину свадьбы. В честь этого рэпер поделился в Instagram архивной фотографией того дня с лаконичной, но трогательной подписью.

“1 годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю. Настя, спасибо тебе”, – написал Потап. На черно-белом снимке молодожены запечатлены в поцелуе возле свадебной арки.

Фото: instagram.com/realpotap

Всего за час публикация музыканта собрала более 60 тысяч лайков и массу комментариев. Поклонники звездной пары поздравляют супругов с их важной датой и желают долгой и счастливой семейной жизни.

Потап и Настя Каменских несколько лет скрывали свои отношения. Артисты сыграли свадьбу 23 мая 2019 года, а до этого времени отказывались даже комментировать слухи о своем романе. Торжество прошло в элитном ресторане за Киевом, куда пара пригласила более сотни гостей, среди которых множество украинских звезд, в том числе и знаменитостей первого эшелона.

А вот зарегистрировали свои отношения они задолго до свадьбы. В распоряжении theLime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились 18 октября 2018 года.

Ранее Настя Каменских поделилась секретом семейного счастья и мирной жизни на карантине. Певица дала девушкам полезный любовный совет.

А Потап рассказал, когда и почему влюбился в Настю Каменских. Алексей не скрывает, что встретив будущую жену, сразу понял, что их связь – навсегда.

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