Болеют взрослые и дети: обновленные данные по коронавирусу в Киеве

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на субботу, 23 мая в столице 2569 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Среди заболевших – 14 медиков. Коронавирус подтвержден у 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет и 16 мужчин от 32 до 74 лет. Также заболели два мальчика в возрасте 7 и 14 лет.

В больницы Киева госпитализировали 7 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 10 больных. В Святошинском районе зафиксировано 9, в Деснянском – 8 случаев заболевания.

Выздоровели за сутки 13 человек. Всего коронавирус преодолел 351 житель столицы.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро субботы, 23 мая, в Украине 20 580 человек заразились коронавирусом.