Сотни новых случаев коронавируса: карта и свежие данные по областям в Украине

Министерство здравоохранения обнародовало свежие данные по заболеваемости коронавирусом в различных областях Украины.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Всего в Украине по состоянию на утро 23 мая подтверждено 20 580 случаев Covid-19, из них 6 929 человек выздоровели, 605 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 432 случая.

Всего в Украине исследовано 277 712 образцов методом ПЦР.

Среди заболевших – 1 494 ребенка и 4 тысячи медиков. На амбулаторном лечении находится 14 141 пациент, из них 1 244 ребенка и 3 268 медработников.

Из-за осложнений, вызванных болезнью, умерли 605 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

При этом 6 929 пациентов уже выздоровели, в том числе 1 766 медработников.

По областям статистика следующая:

Винницкая область – 853 заболевших (465 выздоровели);

Волынская – 759 (182 выздоровели);

Днепропетровская – 865 (188 выздоровели);

Донецкая – 143 (57 выздоровели);

Житомирская – 618 (284 выздоровели);

Закарпатская – 1 042 (263 выздоровели);

Запорожская – 403 (226 выздоровели);

Ивано-Франковская – 1 274 (625 выздоровели);

город Киев – 2 569 (351 выздоровел);

Киевская область – 1 375 (275 выздоровели);

Кировоградская – 466 (356 выздоровели);

Луганская – 43 (33 выздоровели);

Львовская – 1 285 (259 выздоровели);

Николаевская – 280 (117 выздоровели);

Одесская – 821 (120 выздоровели);

Полтавская – 266 (219 выздоровели);

Ровенская – 1368 (543 выздоровели);

Сумская – 166 (112 выздоровели);

Тернопольская – 1 108 (758 выздоровели);

Харьковская – 892 (208 выздоровели);

Херсонская – 177 (139 выздоровели);

Хмельницкая – 329 (89 выздоровели);

Черкасская – 387 (232 выздоровели);

Черновицкая – 2 964 (782 выздоровели);

Черниговская – 127 (46 выздоровели).

Как сообщал “источник”, ранее в Минздраве назвали области, которые пока не смогут перейти к “адаптивному” карантину.