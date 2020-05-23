Сотни новых случаев коронавируса: карта и свежие данные по областям в Украине

Министерство здравоохранения обнародовало свежие данные по заболеваемости коронавирусом в различных областях Украины.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Всего в Украине по состоянию на утро 23 мая подтверждено 20 580 случаев Covid-19, из них 6 929 человек выздоровели, 605 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 432 случая.
Всего в Украине исследовано 277 712 образцов методом ПЦР.
Среди заболевших – 1 494 ребенка и 4 тысячи медиков. На амбулаторном лечении находится 14 141 пациент, из них 1 244 ребенка и 3 268 медработников.
Из-за осложнений, вызванных болезнью, умерли 605 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
При этом 6 929 пациентов уже выздоровели, в том числе 1 766 медработников.
По областям статистика следующая:
Винницкая область – 853 заболевших (465 выздоровели);
Волынская – 759 (182 выздоровели);
Днепропетровская – 865 (188 выздоровели);
Донецкая – 143 (57 выздоровели);
Житомирская – 618 (284 выздоровели);
Закарпатская – 1 042 (263 выздоровели);
Запорожская – 403 (226 выздоровели);
Ивано-Франковская – 1 274 (625 выздоровели);
город Киев – 2 569 (351 выздоровел);
Киевская область – 1 375 (275 выздоровели);
Кировоградская – 466 (356 выздоровели);
Луганская – 43 (33 выздоровели);
Львовская – 1 285 (259 выздоровели);
Николаевская – 280 (117 выздоровели);
Одесская – 821 (120 выздоровели);
Полтавская – 266 (219 выздоровели);
Ровенская – 1368 (543 выздоровели);
Сумская – 166 (112 выздоровели);
Тернопольская – 1 108 (758 выздоровели);
Харьковская – 892 (208 выздоровели);
Херсонская – 177 (139 выздоровели);
Хмельницкая – 329 (89 выздоровели);
Черкасская – 387 (232 выздоровели);
Черновицкая – 2 964 (782 выздоровели);
Черниговская – 127 (46 выздоровели).
Как сообщал “источник”, ранее в Минздраве назвали области, которые пока не смогут перейти к “адаптивному” карантину.