Почти 20 новых жертв: статистика коронавируса в Украине на 23 мая

По состоянию на утро субботы, 23 мая, в Украине 20 580 человек заразились коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

За сутки в стране было зафиксировано заражение коронавирусом COVID-19у еще 442 человек. Таким образом общее количество заразившихся с начала эпидемии достигло 20 580 человек.

За прошедшие сутки зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровели 344 пациента.

За время пандемии в Украине 605 человек умерло от коронавируса, 6 929 – выздоровели и победили COVID-19.

Как сообщал “источник”, количество заболевших коронавирусом в Бразилии превысило 330 тысяч человек. Это самый высокий показатель в мире после США.