В Украине отмечают День морской пехоты: история и поздравления в картинках

В субботу, 23 мая, в Украине отмечают свой профессиональный праздник морские пехотинцы – отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины.

По этому поводу “источник” собрал лучшие поздравления и напоминает историю праздника.

День Морской пехоты Украины начали отмечать в 2014 году. Датой праздника до 2018 года было 16 ноября. Последние два года морские пехотинцы празднуют 23 мая.

Новая дата связана со столетний юбилеем украинской революции 1918 года и годовщиной указа гетмана Скоропадского по Морскому ведомству “О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы”.

В День Морской Пехоты мы приветствуем доблестных и верных морских пехотинцев Украины и желаем им высокого профессионализма, крепкого боевого духа, добрых побед и да хранит вас Господь! С праздником Вас и Ваши семьи!

На земле, в воде, в воздухе – всюду они. У врага нет ни малейшего шанса проскочить незамеченным. Морские пехотинцы – особая каста военных. И на суше, и на море защищают они Родину, дав ей однажды клятву! Сегодня славим их! Желаем здоровья их семья и счастливой жизни.

Выражаем сегодня все благодарность морским пехотинцам Вооруженных Сил за верную службу народу Украины, за проявленные мужество и героизм. Желаем Вам крепкого здоровья, боевой удачи и всегда благополучного возвращения к собственным домам!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем морской пехоты! Гордимся “Верными всегда” и желаем сил и вдохновения в борьбе за независимость Родины.

Как ранее сообщал “источник”, украинские морские пехотинцы на одном из полигонов в Николаевской области провели учения, в ходе которых отработали военные действия в ночной период.