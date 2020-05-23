В ВОЗ назвали новый эпицентр распространения коронавируса

Новым центром массового распространения болезни, вызванного коронавирусомSARS-CoV-2, стала Южная Америка

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

“Мы видим, как во многих странах Южной Америки растет количество случаев заболевания”, – заявил на пресс-конференции руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

В частности, в Перу количество случаев заражения COVID-19 превысила 100 тысяч человек, в Чили с начала эпидемии заболели уже более 60 тысяч.

Напомним, что Бразилия возглавила список стран, где выявлен высокий показатель заражений. В этой стране коронавирус нашли у более 330 тысяч человек. С начала эпидемии в Бразилии умерло уже 21 048 человек.

Как ранее сообщал “источник”, в Испании уже шестой день подряд от коронавируса умирает менее 100 человек за сутки.