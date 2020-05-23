Бойня под Житомиром: фото и подробности про трех из семи убитых

В сети опубликованы фото трех из семи человек, убитых арендатором ставка в Житомирской области возле села Новоселица.

МАССОВОЕ УБИЙСТВО В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ: ВСЕ ПОДРОБНОСТИ РЕЗОНАНСНОГО ЧП

Один из погибших – старший сержант НГУ Виталий Вульчин. Вчера командование бригады быстрого реагирования Нацгвардии сообщило, что он недавно вернулся с фронта:

“Он только что вернулся с фронта, где восемь месяцев оборонял нашу страну от марионеточных боевиков и кадровых военных соседней страны, – заявили в Нацгвардии. – Пройдя ожесточенные бои на Светлодарской дуге, где смерть каждый день дышала ему в спину, страшная трагедия подкралась на мирной земле. Он был застрелен во сне, когда отдыхал на заслуженном отдыхе со своими друзьями. Надеемся на справедливое наказание для убийцы. Мы выражаем искренние сочувствия семье Виталия Вульчина, его родным и близким. Он всегда останется в наших сердцах“.

Младший сержант Владислав Мамыченко был медиком,

О погибших нам рассказал сослуживец погибших Алексей Гетьман.

“Влад был очень спокойным. Мне трудно представить как с ним можно вообще поругаться. Когда он видел, что разговор накаляется сам же его и прекращал. Спокойно отходил в сторонку и все. Никаких “понтов” не было. В АТО держался молодцом. Дело свое делал и работы не по профилюне отказывался. Надо копать – копает, надо убрать – убирает. Он киевлянин – это чувствовалось. Судя по всему из интеллигентной семьи. Хорошо ориентировался в политике, истории. Когда с ним общаешься, то осознаешь, что он намного умнее, чем кажется на первый взгляд. Влад точно не мог создать конфликт“, – рассказал сослуживец Алексей Гетьман.

Владислав много времени на службе проводил с погибшим старшим солдатом Андреем Москальцом, водителем медицинской “буханки”.

“Насколько я помню, Андрей держался тоже не очень публично. Андрей пользовался уважением среди нас всех. Он вел себя и достойно держался в самых разных ситуациях“, – рассказал Гетьман.

Владислав Мамыченко

Андрей Москалец

Напомним, также среди убитых два воина с позывными “Фин” и “Скандер” (он же “Украинский татарин”), киевский волонтер Роман Ханенко и работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

Как сообщал “источник”, ранее появилось видео с рассказом местных жителей о стрелке, убившем 7 человек.