Бразилия вырвалась в лидеры, обогнав Россию: свежие данные по коронавирусу

Количество заболевших коронавирусом в Бразилии превысило 330 тысяч человек. Это самый высокий показатель в мире.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Ранее мировым лидером по количеству заболевших была Россия, где с начала эпидемии зафиксировано 326 448 случаев заболевания.

В Бразилии за прошедшие сутки заболело 19 969 человек, таким образом количество зараженных коронавирусом составило 330 890. Из них с начала эпидемии 21 048 человека умерло, 125 960 человек выздоровели.

Количество заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 8 894 человека. Из 326 448 случаев заболевания 3249 человек умер, 99 825 пациентов уже выздоровели.

Как ранее сообщал “источник”, в Испании уже шестой день подряд от коронавируса умирает менее 100 человек за сутки.