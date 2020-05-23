Холод не уходит: актуальный прогноз по Украине на 23 мая

В субботу, 23 мая, в Украине будет прохладно, а на большей части территории пройдут дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Осадки обещают на востоке, юге, севере страны, а также в центральных областях. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

На западе прогнозируют +14…+17 градусов за Цельсием. Солнечно и без дождей. В центральных регионах, на севере и востоке будет +11…+14 градусов. На юге столбики термометров покажут +13…+16 градусов.

В Киеве 23 мая будет также дождливо, днем температура воздуха +11…+13 градусов за Цельсием.

Как ранее сообщал “источник”, лето в этом году в Украине будет теплым и даже иногда жарким. Но при этом ожидаются и похолодания.