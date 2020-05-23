В России покупатели супермаркета совершили “кражу века”: видео инцидента

В российском городе Кунгуре (Пермский край) из игрового автомата в супермаркете похитили 43 мягких игрушки.

Действия воров зафиксировала камера видеонаблюдения.

Оператор игрового автомата, установленного в фойе одного из местных супермаркетов, обратилась в полицию, обнаружив разбитое стекло аппарата и пропажу 43-х мягких игрушек. Сумма причиненного ущерба составила более 8 тысяч рублей.

Изучив записи камеры наблюдения, полиция установила личности воров и еще одного фигуранта дела, который привлекается к административной ответственности за повреждение чужого имущества и мелкое хищение.

Как видно на обнародованых в сети кадрам, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пытался достать игрушку с помощью манипулятора. Из-за неудачи он разозлился, разбил стекло автомата кулаком, сильно порезав при этом руку, после чего забрал желанную игрушку и ушел.

Спустя некоторое время разбитым стеклом аппарата воспользовались двое покупателей супермаркета. Они набрали за пазуху по два десятка игрушек и скрылись с места происшествия.

Как сообщал “источник”, в подмосковном городе Чехове (Российская Федерация) охранники гипермаркета “Карусель” до крови разбили лицо покупателю, зашедшему в торговое заведение без защитной маски.