С чем игрались дети в Древнем Риме: археологи показали интересные фото

Археологи при проведении раскопок в древнеримской крепости Виндоланда обнаружили небольшую кожаную игрушечную мышь.

О находке сообщается на сайте исследовательского проекта Vindolanda Trust.

Крепость Виндоланда находится примерно в полутора километрах от знаменитого вала Адриана – стены, построенной римлянами для отражения атак местных племен.

Из-за вынужденного простоя в период пандемии коронавируса сотрудники музея решили внимательно осмотреть мешки с отходами, которые были найдены в 1993 году – среди бесформенных обрезков кожи была найдена игрушка.

Обрезки были обнаружены тогда при раскопках резиденции командира первой когорты, которая перебазировалась в Британию с территории современной Бельгии. Это означает, что мышка могла быть создана в период между 105 и 130 годами нашей эры.

Археологи считают, что она напоминает мышку. Ее длина составляет 12,2 сантиметра, а ширина – 2,6 сантиметра.

По всему телу хорошо видны метки – разрезы, сделанные ножом. Они, вероятно, обозначают глаза и мех животного.

Кожаные обрезки в мешке, в котором находилась мышка, были найдены в 1993 году.

Ранее “источник” сообщал, что в Израиле ученые обнаружили на территории Старого города уникальную монету из бронзы времен восстания Шимона Бар-Кохбы против римлян, которая является символом сопротивления.