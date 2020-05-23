ВСУ ликвидировали боевика по кличке “Бубна”: фото “груза 200”

В сети появились фото боевика ЛНР Игоря Шевчука, который приехал из Хмельницкой области воевать против Украины и погиб на Донбассе.

Об этом в Twitter сообщил пользователь с ником Necro Mancer.

Судя по опубликованным данным в социальных сетях, Игорь Шевчук был уроженцем города Первомайска Луганской области, однако до своего участия в боевых действиях на стороне боевиков проживал на Хмельниччине.

“Грузом 200” 52-летний “Бубна” стал после ответного удара ВСУ по позициям боевиков возле села Березовское Попаснянского района.

“Шевчук Игорь Николаевич “Бубна” (10/07/68, уроженец Первомайска, проживал в Хмельницкой обл.) погиб 19/05/20 в результате обстрела позиций 2ак роа в р-не н.п. Березовское”, – сказано в сообщении блогера.

Как сообщал “источник”, ранее украинские военные нанесли удар по боевикам на Донбассе, в результате чего были уничтожены огневые позиции врага.