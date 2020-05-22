Опасно для жизни: ученые обнаружили новое осложнение при коронавирусе

Международная группа ученых выявила новый симптом при коронавирусе COVID-19 – нарушение свертываемости крови, ею можно объяснить большое количество летальных исходов у больных.

Об этом говорится в докладе группы исследователей под руководством доктора Стивена Ментцера, передает EurekAlert.

Исследования базируются на результатах вскрытия семи пациентов, которые умерли от COVID-19. Согласно выводам ученых, коронавирус, как и грипп, поражает дыхательные пути, но при этом иначе воздействует на внутренние органы. В частности, он вызывает признаки прогрессирования легочных сосудистых заболеваний, что свидетельствует о нарушенной свертываемости крови.

“Поврежденные вирусом кровеносные сосуды также могут лежать в основе других проблем, которые наблюдаются у заболевших COVID-19. Это осложнения в виде синдрома Кавасаки у детей, инсультов и прочих проблем, которые, казалось бы, не связаны с вирусом”, – отметили ученые.

Как сообщал “источник”, ранее ученые отметили, что у молодых пациентов с COVID-19 “первым и последним” симптомом коронавируса может оказаться инсульт. Как говорится в исследовании, это может быть связано с нарушением свертываемости крови.