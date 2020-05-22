Один из влиятельных “слуг народа” заразился коронавирусом

У народного депутата от “Слуги народа” Юрия Аристова обнаружили коронавирус.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук в Facebook.

“Тест выявил COVID-19 у нашего коллеги из “СН” Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов”, – написала она.

Отметим, Аристов является председателем Комитета парламента по вопросам бюджета.

Напомним, 22 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от 10 до 15 народных депутатов переболели коронавирусной болезнью COVID-19.

Ранее “источник” сообщал, что в Украине обнаружили коронавирус COVID-19 у еще одного народного депутата: заболела внефракционная нардеп Анна Скороход, которую раньше исключили из фракции “Слуга народа”.

Также в Запорожье коронавирусом заболел депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который накануне вернулся из Израиля.