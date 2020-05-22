Каков риск заразиться коронавирусом через фрукты и овощи: доктор Комаровский дал ответ

Заражение коронавирусом COVID-19 через овощи или фрукты возможно, однако чтобы защититься от него, достаточно соблюдать простые правила гигиены.

Об этом сообщил врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

По его словам, если человек, который заражен коронавирусом, кашлянет в руку, потом возьмет в эту же руку яблоко, но затем положит его в обратно – то вирус может остаться на яблоке и передаться тому, кто съест его, не помыв перед этим.

“Поэтому соблюдайте элементарные гигиенические правила: тщательно мойте ягоды, овощи и фрукты чистой проточной водой! Если все равно волнуетесь, можете обдать их кипятком”, – пишет Комаровский.

Как ранее сообщал “источник”, Евгений Комаровский рассказал, как должны работать детские сады после смягчения карантина.