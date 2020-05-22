Гуляют все: появилась мощная фотожаба на открытие метро в Киеве

Жители столицы еще с начала карантина мечтают про открытие метро, работу которого остановили в связи с пандемией коронавируса.

В интернете высмеяли празднование запуска метрополитена в Киеве.

Напомним, что метро могут открыть с 25 мая. Потому пользователи сети уже представили как будут отмечать это долгожданное событие. На фотожабе красочно изобразили этот день.

На картинке видно накрытый в вагоне праздничный стол с разными блюдами и алкоголем. Показано обычное застолье, но в необычном месте.

Напомним, городской глава Киева Виталий Кличко в четверг, 14 мая, побывал на двух станциях метро. Он проверил, как идут ремонтные работы.

Подробнее про открытие метро в Киеве читайте в материале “источника”: Вагончик тронется, эпидемия вернется: чего ждать от запуска метро.