Извержение наибольшего вулкана в Европе: появилось яркое видео

Вулкан Этна на острове Сицилия (Италия), являющийся самым большим действующим вулканом в Европе, в ночь на 22 мая выбросил облако пепла и дыма на высоту 4,5 километра.

Соответствующее видео размещено в YouTube.

Событие зафиксировали сейсмографы Национального института геофизики и вулканологии Катании.

Вулканическая деятельность продолжалась около трех часов.

Местные жители начали снимать происходящее и публиковать фото и видео в соцсетях.

Власти сообщили, что опасности для населения в связи с данным событием нет.

Выброшенный вулканом пепел рассеялся в юго-западном направлении.

Как сообщал “источник”, в октябре 2019 года на Сицилии было зафиксировано извержение вулкана Этна.