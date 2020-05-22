Извержение наибольшего вулкана в Европе: появилось яркое видео

Вулкан Этна на острове Сицилия (Италия), являющийся самым большим действующим вулканом в Европе, в ночь на 22 мая выбросил облако пепла и дыма на высоту 4,5 километра.
Соответствующее видео размещено в YouTube.
Событие зафиксировали сейсмографы Национального института геофизики и вулканологии Катании.
Вулканическая деятельность продолжалась около трех часов.
Местные жители начали снимать происходящее и публиковать фото и видео в соцсетях.
Власти сообщили, что опасности для населения в связи с данным событием нет.
Выброшенный вулканом пепел рассеялся в юго-западном направлении.
Как сообщал “источник”, в октябре 2019 года на Сицилии было зафиксировано извержение вулкана Этна.