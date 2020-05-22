Держится почти неделю: Испания продолжает бить рекорды по коронавирусу

В Испании уже шестой день подряд от коронавируса умирает менее 100 человек за сутки.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

За последние сутки от последствий заражения коронавирусом в стране умерло 56 человек.

Всего за период пандемии в Испании от коронавируса умерло почти 28 тыс. человек.

Около 200 тыс. выздоровели.

Ношение масок в Испании с 21 мая стало обязательным для всех в закрытых помещениях и на улицах в случае, когда невозможно соблюдать дистанцию в два-три метра.

Это требование не касается детей до шести лет. При этом детям в возрасте от трех до пяти лет рекомендуется носить маски.

Как сообщал “источник”, с 4 мая в Испании вступили в силу некоторые послабления ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса.