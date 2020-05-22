Под Киевом подростки устроили разборки, затрелив мужчину: фото с места ЧП

В пятницу, 22 мая, под Киевом, в Вышгороде, несколько подростков устроили разборки с двумя взрослыми мужчинами, в результате чего один из последних скончался на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

“Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел в него”, – рассказали в полиции.

При этом, в это самое время один из компании подростка, который стрелял, довольно сильно ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

“Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию. От полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте”, – добавили в ведомстве.

В свою очередь, полицейские задержали 16-летнего подростка, который убил мужчину, который годится ему в отцы.

Как сообщал “источник”, ранее под Киевом мужчина зверски убил пенсионерку.

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