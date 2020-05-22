Сумасшедшую пробку в Киеве во время карантина показали с высоты птичьего полета

Сотни автомобилей 22 мая попали в огромную пробку недалеко от перекрестка проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева.

Соответствующее видео, снятое с квадрокоптера, размещено на YouTube-канале vnebo.com.ua.

На кадрах видна огромная пробка на проспекте Степана Бандеры перед Северным мостом в сторону Троещины, а также пробка на Героев Сталинграда в сторону центра города.

При этом на проспекте Героев Сталинграда автомобили стояли в заторе до площади Сантьяго-де-Чили и даже дальше, а на проспекте Степана Бандеры пробка могла достигать станции метро Почайна.

“Надо еще одну полосу и все поедет“, – пошутил пользователь YouTube с ником Ukrtourism.

С чем был связан столь масштабный затор, не уточняется.

Как сообщал “источник”, утром 22 мая в Киеве из-за пробок наблюдался хаос на дорогах.

До этого, 21 мая,Киев также стоял в пробках.