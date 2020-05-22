В Украине собакой рассчитались за долги: пса продали за огромную сумму

На аукционе в системе электронных торгов Минюста СЕТАМ продали пит-бультерьера по кличке Тора за 11250 гривен.

Об этом сообщают “Вести”.

Аукцион состоялся в пятницу, 22 мая.

Ценасобаки превысила начальную стоимость лота на 9900%.

На аукционе за собаку боролись восемь участников – они и подняли цену. Победитель деньги пока не заплатил.

“О получении прав на собаку, или отказе победителя оплатить средства мы сообщим отдельно. У него есть 10 дней, чтобы рассчитаться. Надеюсь покупатель не будет заниматься популизмом и займется перевоспитанием собаки, чтобы она не угрожала окружающим“, – сказал глава платформы СЕТАМ Александр Мамро.

Как сообщал “источник”, интерес к теме продажи животных за долги возник после того, как один из депутатов от “Слуги народа” в телеэфире предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку.

Своим высказыванием нардеп породил массу интернет-мемов, а впоследствии и анекдотов о том, скольких собак нужно продать для оплаты коммуналки.