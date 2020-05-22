“Адаптивный” карантин добрался еще до двух областей в Украине

Переход к адаптивному карантину в рамках борьбы с эпидемией коронавируса одобрен Министерством здравоохранения еще в двух областях Украины.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава.

Министерство удалило Николаевскую и Хмельницкую области из списка регионов, которые не готовы ко второму этапу ослабления карантина.

До сих пор не готовы к смягчению карантин 8 регионов – Волынская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская и Киевская области, а также город Киев.

В этих регионах либо большое количество больных, либо высокая загруженность койкомест в больницах, либо низкий охват населения тестированием.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 22 мая 11 областей Украины и Киев были не готовы перейти ко второму этапу смягчения карантина.