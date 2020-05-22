Клоунада: сеть взорвалась гневом на решение по одной из фигуранток дела Шеремета

В пятницу, 22 мая правоохранители вручили извещение подозреваемой Яне Дугарь об окончании досудебного расследования и открытии материалов досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Дугарь Денис Ломанов.

“Было вручено ходатайство о смене меры пресечения (с домашнего ареста) на залог…сторона обвинения просит определить залог в размере 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 168 тысяч гривен“, – сообщил он.

Ломанов добавил, что сторона защиты собрала доказательства невиновности Дугарь и будет доказывать это в суде.

Ранее о завершении досудебного расследованиясообщил еще один адвокат Дугарь и защитник второй подозреваемой по делу Шеремета Юлии Кузьменко.

21 мая стало известно, что подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрения. Из мотивов преступления убрали “ультранационалистические идеи”, изменив на то, что неустановленные лица действовали из личных мотивов “создания резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста”. Эти неустановленные лица якобы привлекли Дугарь, Антоненко и Кузьменко.

Антоненко теперь значится не как организатор, а как исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко якобы заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на кнопку, приведшую к взрыву.

“Следствие, которое так ускорилось после пресс-конференции гаранта, действительно считает, что у них достаточно материалов для обвинения? Стороной защиты, в свою очередь, собраны неопровержимые доказательства невиновности Яны, что будет доказано в суде. Двигаемся дальше“, – написал адвокат Яны Дугарь.

В сети прокомментировали решение по делу Шеремета.

“Успехов! Пусть победит правосудие, а не клоунада“, – написал пользователь соцсети Денис Монатко.

“Уверена, что вы победите“, – написала Инна Гаврилюк.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, в чем именно обвиняют главных фигурантов дела Шеремета.