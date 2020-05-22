Разгорается громкий скандал из-за тестов на коронавирус, произведенных в Украине

В Институте молекулярной биологии Национальной академии наук Украины еще в январе занялись разработкой первых в стране ПЦР-тестов на Covid-19 и за несколько недель создали тесты, однако государство не закупает эти системы.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

С просьбой о разработке тестов в институт ранее обратились Совет нацбезопасности и обороны, а также Министерство здравоохранения Украины.

“Попросить – попросили, но тесты до сих пор не заказали. Вот уже три месяца директор института обивает пороги власти, чтобы получить госзаказ на тесты“, – говорится в материале.

“Обидно. Без денег мы не можем начинать работу. Нам нужны какие-то стартовые капиталы (для начала массового производства тестов)“, – сказал директор Института молекулярной биологии Михаил Тукало.

Денег в институте не хватает даже на зарплаты, из-за чего часть сотрудников была вынуждена уйти в неоплачиваемый отпуск.

В марте президент Украины Владимир Зеленский поручил Минздраву профинансировать государственный институт. Но министерство вместо этого заказало тесты у частной фирмы.

В Институте молекулярной биологии еще в начале карантина изготовили тысячу тестов за собственные деньги и отправили в регионы. Однако на этом средства института закончились.

По словам Михаила Тукало, при наличии финансирования институт через несколько дней будет готов производить 10-20 тысяч тестов в неделю (1-2 тысячи тестов в день).

По подсчетам экспертов Киевской школы экономики, карантин уже обошелся Украине в 53,5 млрд гривен.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро, 22 мая, в Украине 20 148 человек заразились коронавирусом. За последние сутки зафиксировали еще у 442 человекCOVID-19. За время пандемии 588 человек в стране умерли от коронавируса и 6 585 человек выздоровели.