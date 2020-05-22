В Запорожье на месте аварии столкнулась “скорая” и машина копов: фото и видео с места ЧП

В пятницу, 22 мая, в Запорожье легковой автомобиль сбил женщину, а прибывшая на место ДТП карета “скорая помощь” врезалась в авто полицейских.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “Актуально”.

Инцидент произошел на улице Лермонтова. Автомобиль ЗАЗ-110557 поворачивал направо и наехал на местную жительницу 1955 года рождения. Женщина получила травмы.

На место вызвали полицию и “скорую помощь”. Полицейские прибыли первыми, а машина медиков, подъезжая к месту, столкнулась с авто патрульных. В этой аварии, к счастью никто не пострадал. Для транспортировки пострадавшей женщины вызвали еще одну “скорую”.

По словам очевидцев происшествия, водитель автомобиля ЗАЗ отказался подписывать протокол ДТП, поскольку следователь не разрешил фотографировать документ.





Как ранее сообщал “источник”, в пятницу, 22 мая, на трассе “Киев-Одесса”, около города Жашков, произошло ДТП, которое унесло жизни четырех человек – трех взрослых и 6-летнего мальчика, еще трое детей получили травмы.