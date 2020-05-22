Дело Шеремета: стало известно, в чем именно обвиняют главных фигурантов, документ

Стало известно, в чем именно обвиняют главных фигурантов дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил в Facebook руководитель юридической фирмы “Смысл Консалтинг”, адвокаты которой защищают Антоненко, Леонид Маслов.

Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко (Riffmaster) и Яну Дугарь подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

– пунктом 5 (совершение умышленного убийства способом, опасным для жизни многих лиц) и пунктом 12 (совершение умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц) части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины;

– частью 3 статьи 28 Уголовного кодекса (совершение преступления группой из трех и более лиц по предварительному сговору);

– частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения);

– частью 2 статьи 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

Как сообщал “источник”, ранее Леонид Маслов сообщил о том, что главным фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили подозрение на более жесткое.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что если подозреваемые по делу об убийстве Шеремета окажутся невиновны, то те, кто довел дело до суда, будут нести ответственность.