Власти нужно думать о рабочих местах с адекватной зарплатой, а не о кредитах МВФ – нардеп Плачкова

Украинской власти следует уделять больше внимания созданию рабочих мест с адекватной зарплатой, а не пытаться получить очередные кредиты от Международного валютного фонда, которые пойдут на выплаты предыдущих долгов.

Такое мнение высказала народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Татьяна Плачкова в Facebook.

“6000 гривен – достаточно ли этой зарплаты, чтобы нормально жить в Украине? Президент считает, что да. И он, и премьер хвастаются планами по созданию сотен тысяч рабочих мест именно с такой зарплатой. Вот только когда – неизвестно”, – написала парламентарий.

Она также отметила, что все, включая размер зарплаты, оценивается в сравнении.

“Возможно, президент сравнивает с минимальной пенсией в 1658 грн. Тогда 6000 – праздник. Но если сравнить с зарплатой членов наблюдательных советов госпредприятий и чиновников в сотни тысяч, а еще и сопоставить с коммуналкой, ростом цен на продукты, лекарства и полным подорожанием жизни, понятно, что 6000 – совсем не деньги. Вот-вот – и Украина получит очередной транш от МВФ. По крайней мере, так обещают во власти. Однако пойдут эти деньги не на развитие, и даже не на проедание. Они пойдут на оплату процентов по кредитным обязательствам, которые уже существуют”, – напомнила политик.

Она спросила о большом количестве долгов страны, а также о значительном дефиците госбюджета и почему власть и дальше их наращивает.

“Почему с западными партнерами, вы не договариваетесь о реструктуризации долга? Суммы, которые вы считаете достаточными для жизни, на самом деле мизерные. Для страны, где Минсоцполитики прогнозирует рост бедности до 45%, думать следует о рабочих местах с адекватной зарплатой. Для этого нужно развивать экономику, производство, крупные предприятия и не вывозить за бесценок драгоценное украинское сырье”, – резюмировала Татьяна Плачкова.