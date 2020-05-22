Смертельная авария под Одессой: появились данные о грубом нарушении водителей и видео

Появились кадры с места ДТП на трассе “Киев-Одесса”, где в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли 4 человека.

Об этом сообщается в сюжете “ТСН”.

Выяснилось, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу для обгона, где и столкнулся с двигавшейся навстречу “Ладой”.

Из шести человек, находившихся в “Ладе”, погибли четверо, в том числе 6-летний мальчик.

Одну женщину и 4-летнюю девочку из “Лады” госпитализировали в тяжелом состоянии.

В автомобиле Toyota Land Cruiser пострадали двое: дети 4 и 11 лет.

В полиции подчеркнули, что ни в одном из двух автомобилей не было автокресел.

В это же ДТП попал и грузовой микроавтобус Mercedes-Benz, водитель которого пытался избежать столкновения, совершил резкий маневр и перевернулся.

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Как сообщал “источник”, ранее на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с грузовиком.