“Укрзализныця” получит многомиллионный кредит из-за коронавируса

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить “Укрзализныце” 150 миллионов евро кредита для уменьшения воздействия на компанию эффекта пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте банка.

Кредит будет предоставлен компании в рамках Программы поддержки жизненно важной инфраструктуры (VISP) в рамках пакета солидарности ЕБРР 2.0.

“Поступления по кредиту будут финансировать чрезвычайную поддержку ликвидности для обеспечения “Укрзализныци” оборотным капиталом, необходимым для ее деятельности“, – говорится в сообщении.

В качестве залога для кредита будет использован подвижный состав “Укрзализныци”.

Проект собираются рассмотреть до 24 июня 2020 года.

Как ранее сообщал “источник”, в Украине с 1 июня возобновляют железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, компания готова к возобновлению пассажирских перевозок.