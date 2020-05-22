Нацгвардии можно: сеть разозлило видео с нарушителями на спецавто в Киеве

В Киеве спецавтомобиль с надписью “Безопасность дорожного движения” нарушил правила дорожного движения.

Соответствующее видео размещено на странице “Киев оперативный” в Facebook.

“На дверях гордо написано “Безопасность дорожного движения”. Разве такие нарушения правил действительно безопасны?“, – говорится в подписи под видео.

Судя по всему, видео снято на столичной улице Кирилловской (ранее – Фрунзе). На одном из участков улицы трамвайные пути отделены от проезжей части бордюром. Однако, чтобы не стоять в пробках, водители часто переезжают через бордюр и движутся по бетонному покрытию на пути следования трамвая.

Пользователи соцсети возмутились увиденным.

“Нацгвардии можно“, – написал пользователь Андрей Мальчик.

“Все сконцентрировались на нарушениях, но никто не задает вопросы, из-за чего в городе пробки? Да на том перекрестке (улиц Кирилловской и Сырецкой) кто-то копает и ищет золото уже месяц. Две полосы для проезда перекрыты… Все по встречке объезжают“, – отметил Андрей Андреев.

“Скоро год будет (как перекресток перерыт). Два дня копают- неделю отдыхают“, – написал Юрий Яцюк.

“Кобру” нужно вернуть. Тогда все будут остерегаться нарушений, даже с мигалками“, – отметила пользователь с ником Nata Sob.

Как сообщал “источник”, ранее адвокат бывшего президента Виктора Януковича нарушил правила дорожного движения в Киеве.

Также ранее бывший нападающий киевского “Динамо” нагрубил полицейским, совершив нарушение в Киеве.