Хотят раскачать не на шутку: в СБУ заявили о провокациях иностранных спецслужб в Одессе

Служба безопасности Украины будет уделять особое внимание Одесской области в связи с тем, что к региону проявляют повышенный интерес иностранные спецслужбы.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов во время визита в Одесскую область, сообщается на сайте спецслужбы.

В связи со стратегическим расположением Одесской области, как отметил глава СБУ, этот регион привлекает повышенный интерес иностранных спецслужб. Однако СБУ противодействует иностранному влиянию на ситуацию в области.

“Одесская область – самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попытки и будет это делать и в дальнейшем“, – сказал Баканов.

Среди главных приоритетов работы СБУ в регионе он назвал противодействие проявлениям сепаратизма, защиту государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами.

Баканов также представил коллективу Одесского облуправления СБУ нового руководителя – Виктора Доровского.

Как сообщал “источник”, ранее у главы СБУ нашли фирму в Испании, что являетсянарушением антикоррупционного законодательства, поскольку госслужащий Украины не может входить в руководящие органы частных структур.