Год Зеленского и интервью с врагами: онлайн-трансляция “Свободы слова” Шустера 22 мая

В пятницу, 22 мая, в ток-шоу “Свобода слова” журналиста Савика Шустера обсудят результаты первого года президентства Владимира Зеленского, а также другие важные темы недели.

Онлайн трансляция будет доступна на “источнике”.

В прямом эфире гости “Свободы” поговорят о том, что удалось и что не удалось сделать Зеленскому по результатам своего первого “президентского” года. Кроме этого, обсудят также нашумевшее интервью Дмитрия Гордона с экс-главарем боевиков ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым). Еще одной темой шоу будет возможность проведения выборов в Донецке и Луганске осенью 2020 года.

Среди гостей передачи: вице-премьер-министр Алексей Резников, нардепы Ирина Верещук, Ирина Геращенко, Сергей Рахманин, глава “Национального корпуса” Андрей Билецкий, журналист Дмитрий Гордон, бывшие политзаключенные Надежда Савченко и Роман Сущенко.

Трансляция начнется в 21:00.

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский отметил годовщину со дня своей инаугурации и дал большую пресс-конференцию. Подробнее об этом читайте в материале “источника”: От “разбойника” до “бандита”: о чем говорят месседжи Зеленского на пресс-конференции.