Соседи боятся говорить: новые подробности о стрелке и видео с места ЧП

Появились новые подробности о преступнике, который расстрелял семерых мужчин в Житомирской области.

Об этом сообщается в сюжете “ТСН”.

На месте происшествия в настоящее время находится около 50 полицейских, следователей и экспертов-криминалистов.

По данным правоохранителей, все семеро погибших умерли на месте от полученных ран.

Местные жители неохотно рассказывают о стрелке.

“О хорошем человеке можно много чего рассказать, а о таком человеке мы будем молчать“, – сказала местная жительница.

“Человек как человек…Мы жили здесь рядом, не дрались, не ругались…Скорее всего, это водка“, – отметила соседка стрелка.

Правоохранители склоняются к версии внезапно возникшего бытового конфликта.

“Это похоже на бытовой конфликт, который возник из-за того, что пили водку и запивали пивом. Покойные – это люди, которые между собой дружили, они были знакомы более 10 лет“, – прокомментировал один из правоохранителей на месте происшествия.

Меру пресечения задержанному изберут уже завтра.

Как сообщал “источник”, в ночь на пятницу, 22 мая, возле села Новоселица в Житомирской области произошла трагедия. На берегу пруда его арендатор из ружья застрелил семерых мужчин. По одной из версий, убийца был фанатом “русского мира”

О версиях и подробностях происшествия читайте в материале “источника”: “Массовый расстрел в Житомирской области: все подробности резонансного ЧП”.