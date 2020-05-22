Такого никогда не было: Кличко сделал пугающее заявление об ослаблении карантина в Киеве

Возобновление работы общественного транспорта в Киеве, которое по просьбе мэра Киева начнется в субботу, 23 мая, должно разгрузить улицы столицы от частного транспорта, которым люди добираются на работу, образовывая огромные пробки.
Об этом Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Украина 24”, назвав ситуацию с транспортом в столице критической
“На сегодняшний день ситуация в Киеве критическая, что касается передвижения по городу. Такие пробки, которых никогда не было”, – подчеркнул он.
По его словам, после возобновления деятельности многих предприятий, которые возвращаются к нормальной жизни в связи с ослаблением карантина, жители Киева и области добираются на работу частным транспортом.
“В пределах Киева передвигаться почти невозможно”, – утверждает он.
Как сообщал “источник”, в субботу, 23 мая, в столице возобновит работу наземный транспорт, однако в маршрутках стоячих пассажиров брать не будут.