Такого никогда не было: Кличко сделал пугающее заявление об ослаблении карантина в Киеве

Возобновление работы общественного транспорта в Киеве, которое по просьбе мэра Киева начнется в субботу, 23 мая, должно разгрузить улицы столицы от частного транспорта, которым люди добираются на работу, образовывая огромные пробки.

Об этом Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Украина 24”, назвав ситуацию с транспортом в столице критической

“На сегодняшний день ситуация в Киеве критическая, что касается передвижения по городу. Такие пробки, которых никогда не было”, – подчеркнул он.

По его словам, после возобновления деятельности многих предприятий, которые возвращаются к нормальной жизни в связи с ослаблением карантина, жители Киева и области добираются на работу частным транспортом.

“В пределах Киева передвигаться почти невозможно”, – утверждает он.

Как сообщал “источник”, в субботу, 23 мая, в столице возобновит работу наземный транспорт, однако в маршрутках стоячих пассажиров брать не будут.