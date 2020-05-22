Катастрофа самолета в Пакистане: появились новые данные о жертвах и выживших, фото

В результате авиакатастрофы пассажирского самолета Pakistan International Airlines, который рухнул 22 мая возле аэропорта в Карачи, из 107 человек на борту выжило, по крайней мере, двое.

Об этом сообщает AP со ссылкой на источники в гражданской авиации Пакистана.

Пресс-секретарь пакистанской службы гражданской авиации Абдул Саттар Кохар заявил, что самолет летел из восточного города Лахор и перевозил 99 пассажиров. Кроме них на борту также находилось 8 членов экипажа.

Фото: АА

Самолет упал на дома. По меньшей мере, пять или шесть домов были разрушены в результате крушения, сколько людей пострадало на земле – пока неизвестно.

Фото: АА

В то же время, местные телеканалы передают информацию о трех людях, которые могли выжить в результате катастрофы.

Фото: АА

Как ранее сообщал “источник”, появились видео с места крушения пассажирского самолета в Пакистане.