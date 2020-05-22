Мистика меня преследует всю жизнь: Ирина Билык прокомментировала смерть матери

22 мая в семье Ирины Билык случилось горе – умерла ее мама. О смерти Анны Яковлевны сообщил продюсер певицы, а позже информацию подтвердила и сама звезда.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото родного человека и сопроводила его прощальными строками. “Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме.. и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему… моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая Мамочка”, – написала Ирина.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Поклонники и коллеги певицы выражают соболезнования в комментариях под постом. Слова поддержки выразили Леся Никитюк, Слава Каминская, Алина Гросу, Лилия Подкопаева и другие знаменитости.

Анна Яковлевна работала инженером на авиазаводе, а также шеф-поваром на телеканале “Интер”. 10 мая, в День матери, женщина отметила день рождения. Певица в этот день посвятила ей пост.

“В этот прекрасный праздник у моей мамы еще и день рождения! Любите и цените своих матерей! С Днем матери поздравляю всех прекрасных мамочек!”, – написала Билык под снимком с мамой.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna